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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

70% حد أدنى لتقدم طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وأشار "المصدر" إلى أنه يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد  تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

 

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنه سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من المرجح يتم اطاذ إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية

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تنسيق الجامعات 2023 

 

وكان قد أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.
 

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى .
 

وتابع: " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.

 

 

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