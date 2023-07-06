خريجو التعليم الفني.. إعفاء 150 طالبًا من التوزيع الجغرافي

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال العام الماضي قرر المجلس الأعلى للجامعات، إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

واوضح المصدر لصدى البلد أنه يتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنه سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من المرجح يتم اطاذ إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2023

وكان قد أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.



وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى .



و تابع: " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.