موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .





ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنه سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي من المرجح إطلاقه بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.



واكد مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات، إن قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023، لم يتم إجراء أي تغير بها حتى الأن، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين تم قبولها من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات، والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأشار "المصدر" ، المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي شعبة ترميم آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2023 ، بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب .





تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وأشار "المصدر" إلى أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

%75 فأكثر للسماح بالتقدم في التنسيق الكلي للدبلوم الفني

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

