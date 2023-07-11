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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا، وبدء ترتيب الرغبات وفقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب استعدادًا لتسجيلها بمجرد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وخلال السطور التالية، يستعرض “صدى البلد”، توقعات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات، وفقًا للمعتمد بـ تنسيق الجامعات 2022، فلم يتم الإعلان عن أي تغيير بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتى الآن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

قائمة الكليات والمعاهد بـ تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 خمس سنوات من هنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات 

الكليات والمعاهد بـ تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ثلاث سنوات من هنا.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023

قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من هنا.

وعند التقديم لـ تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، يجب مراعاة التالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

-تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
يدخل الطالب لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

-يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

فى حال فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بـ وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

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