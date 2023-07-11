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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. خبير يكشف خطوات بسيطة تساعد في تسجيل الرغبات إلكترونيا

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تنسيق الجامعات 2023 يعتبر خطوة مهمة في مسار تعليم الطلاب واختيارهم للكلية المناسبة، موضحًا أن من المهم أن يكون الطلاب مطلعين على المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الصحيحة للتسجيل والحصول على المعلومات الدقيقة.

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تنسيق الجامعات 2023

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن باختيار طريقة تنسيق صحيحة وتسجيل كافة الاحتمالات، يمكن للطلاب زيادة فرصتهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لهم، لذا ينبغي أن يكون الطالب حذرًا خلال تسجيل رغبات بـ تنسيق الجامعات 2023 ويخطط جيدًا لضمان تحقيق أهدافه التعليمية والمهنية.

العوامل التي تؤثر في مستقبل الطالب

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن حسن تحديد الرغبات بـ تنسيق الجامعات 2023 يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في مستقبل الطالب، وتلعب دورًا مهمًا في توجيه الطلاب مهنيًا وتزويدهم بمعرفة عن سوق العمل واحتياجاته.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن اختيار الجامعة والتخصص يعتبر قرارًا شخصيًا يتعلق بمستقبل الطالب وتطلعاته المهنية، وينبغي أن يتم تقديم المشورة للطالب بناءً على المعلومات المتاحة والتحليل الشامل للخيارات، ولكن القرار النهائي يجب أن يكون للطالب نفسه، موضحًا أن الأسرة يجب تكون عونًا للطالب في رحلته التعليمية وتساعده على اتخاذ الخيار الأفضل له.

تحذيرات خلال تسجيل الرغبات

وحذر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أولياء الأمور للأسرة من التدخل في اختيارات الطالب ويجب على الأسرة فقط توفر المعلومات والتوجيه اللازم للطالب حول الخيارات المتاحة له، وتشجيعه على اتخاذ قراره الخاص بناءً على رغباته وقدراته واهتماماته.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية أن يتبعوا توجيهات وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بشأن عملية التنسيق والتسجيل، ونصح الطلاب بزيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بانتظام لمتابعة أي تحديثات أو توجيهات جديدة بخصوص التسجيل والمواعيد الهامة.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ويتجنبوا الانسياق وراء الكيانات الوهمية أو المعلومات غير الموثوقة، ويجب التحقق من مصدر المعلومات والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي إجراءات، ومن الأفضل التواصل مع المسؤولين المختصين في المؤسسات التعليمية أو الاستعانة بمصادر موثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، على ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 

http://mohesr.gov.eg

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك): 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إنستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt/

-حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).
https://twitter.com/Mohesregypt

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