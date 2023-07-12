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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. 9 خطوات مهمة قبل أداء اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات 2023 للالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لها، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات 2023 والتي تضمنت إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد أبرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها وطرق الاستعداد لها.

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أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن اختبارات القدرات أداة قيمة في تقييم مستوى المعرفة والمهارات العامة للطلاب، وتساعدهم في اتخاذ القرارات الأكاديمية المناسبة وتنمية قدراتهم العامة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الهدف من اختبارات القدرات هو تقييم قدرات الطلاب ومعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للالتحاق بالجامعة ومواصلة تعليمهم العالي، موضحًا أن يساعد هذا النوع من الاختبارات في تفادي اهدار الطاقات البشرية وضمان أن الطلاب يدخلون إلى برامج دراسية تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن عن طريق إجراء اختبارات القدرات، يمكن للجامعات تحديد القدرات الأكاديمية والمهارات العامة للطلاب واستخدام هذه المعلومات في عملية قبول الطلاب، وهذا يساعد في ضمان أن الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعة لديهم القدرة على متابعة الدراسة بنجاح واستيعاب المواد الدراسية والتحصيل الأكاديمي.

بالتالي، يمكن اعتبار اختبارات القدرات كأداة هامة في الاختيار الجامعي، حيث تساعد في تحقيق توافق بين قدرات الطلاب ومتطلبات البرامج الدراسية، ويمكن تحقيق استفادة أكبر للطلاب من تعليمهم العالي وتحقيق نجاح أكبر في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقدم عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، عدة نصائح تساعد الطلاب في اجتياز اختبار القدرات بسهولة ويسر:

- فهم متطلبات الاختبار.

- التحضير المبكر.

- تنظيم الوقت.

- تحديد الهدف.

- التأكد من الموهبة.

- الممارسة والتدريب.

- الراحة والتغذية السليمة.

- استخدام التقنيات الذهنية.

- اكتساب كافة المعلومات عن الكلية.

موعد اختبار القدرات 2023

ومن المرتقب أن يبدأ موعد اختبارات القدرات 2023 -2024 في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي ستنتهي غدا الخميس 13 يوليو 2023، وبعدها بأيام خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري ستبدأ اختبارات القدرات 2023 -2024 وفقا للضوابط التي ستعلنها وزارة التعليم العالي عند بدء التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها «أجنبية وعربية» والشهادات الثانوية الفنية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

اختبارات القدرات

وفيما يلي قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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