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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

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لطلاب الثانوية العامة 2023.. 4 تعليمات مهمة في تنسيق اختبارات القدرات

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حيث ينتظر الطلاب وأوايتء أمورهم الإعلان عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 لكافة النوعيات، صناعي وتجاري، زراعي، فندقي، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالتعليم الجامعي.

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

ويطمح غالبية هؤلاء الطلاب في استكمال دراستهم الجامعية، وبحسب أعداد الطلاب المقبولين بتنسيق الجامعات العام الماضي، فإن أكثر من 244 ألف طالب وطالبة التحقوا بكليات ومعاهد عبر مكتب التنسيق، كما يمكن لتلك الشريحة من الطلاب الالتحاق بـ4 كليات حكومية هي الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق بعيدًا عن مكتب التنسيق والالتزام بالحدود الدنيا عبر ما يعرف قديما بالمسابقتين المركزية والموحدة أو "اختبارات الدبلومات والمدارس الفنية بالجامعات" والتي تعقد بتنظيم من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الالتحاق بكليات الهندسة

ونص القرار الجديد الخاص بتنسيق للعام الجامعي على تخصيص 10% من مقاعد الكليات بالجامعات الحكومية لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، وتحسب تلك القيمة من إجمالي المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية، أي إنه وعلى سبيل المثال إذا قبل 1000 طالب بكليات الهندسة من حملة الثانوية المصرية يخصص 100 مقعد إضافي لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، ويتم قبولهم عبر مكتب التنسيق بتنسيق المرحلة الثالثة أو عبر المسابقتين المركزية والموحدة كما كانت تعرف قديما.

وفيما يلي خطوات الالتحاق بكليات الهندسة للدبلومات والمعاهد:

- التقديم عبر رابط المسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات حيث ستعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتان بعد الثانوية " خلال الأيام المقبلة.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2023 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتباراً من عام 2024/2023.

- عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعتي 2021- 2022 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد داخل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هذا العام 2022/2023، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنوياً من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

- الدخول على الموقع الإلكترونى واختيار نوع الامتحان وإدخال بيانات المتقدم الأساسية، وطباعة إذن الدفع والذي يشتمل على القيمة المطلوب دفعها وطريقة الدفع الذي يوضح البنك ورقم الحساب المطلوب الدفع فيه أو استخدام خدمة معينه للدفع، عمل مسح Scan لايصال الدفع مع المستندات المطلوب "شهادة المؤهل – بطاقة الرقم القومي – صورة شخصية" وتحويلها الى ملف pdf بحيث لا يزيد حجمه على 3 ميجابايت.

- يجب على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب حيث أنه يقوم الموظف بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب، يجب على المتقدم عند فحص حالة الطلب أن يتأكد هل يوجد نقص في الطلب وإذا وجد يجب عليه تنفيذ ما هو مطلوب منه لذا على المتقدم عند وجود استكمال بيانات أو مستند خاص مطلوب منه لابد أن يقوم بالدخول لتعديل الطلب وعمل المطلوب منه، وفى حالة أن يكون الطلب مقبول يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفاظ به.

أماكن انعقاد الامتحان بكليات الهندسة

تعقد امتحانات التقدم بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة، لقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم -بنى سويف - حلوان، وتعقد بكلية الهندسة جامعة أسيوط لقطاع قبلى ويضم محافظات المنيا - سوهاج -أسيوط - قنا - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - البحر الأحمر.

فيما تعقد امتحانات قطاع بحرى ويضم محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - مطروح- الغربية، بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وقطاع الدلتا والقناة ويضم محافظات الشرقية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء- جنوب سيناء بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

مواد الامتحانات للالتحاق بكليات الهندسة

يؤدي طلاب المدارس نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية وطلاب المدارس نظام الثلاث سنوات امتحانات القبول في 6 مواد هي اللغة الإنجليزية، والميكانيكا، والفيزياء، ورياضة (1) (جبر وهندسة فراغية)، ورياضة (2) (التفاضل والتكامل)، والكيمياء.

ويتوقع الكثير أن يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري ثابتًا في العام الدراسي الجديد، أو ينخفض بنسبة 0.5%، ومن خلال مؤشرات التالية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري، وخفض من 0.5% إلى 1% لتكون تلك توقعات التنسيق في العام الجديد.

وجائت مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري:

معهد فني صحي المنصورة 98.10%

معهد فني صحي الزقازيق 97.84%

معهد فني صحي طنطا 97.75%

معهد فني صحي الإسماعيلية 97.58%

معهد فني صحي بنها 97.58%

فني صحي جنوب الوادي 97.58%

معهد فني صحي الإسكندرية 97.41%

معهد فني صحي بنى سويف 97.24%

تكنولوجيا الاإارة ونظم المعلومات بورسعيد 97.24%

معهد فني صحي سوهاج 97.06%

معهد فني صحي أسوان 96.89%

تجارة بورسعيد 96.89%

تجارة انتساب موجه بورسعيد 96.72%

تجارة كفر الشيخ 96.66%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66%

تجارة المنصورة 96.37%

تجارة دمياط 96.37%

تربية طنطا 96.2%

تجارة السويس 96.2%

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.2%

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20%

تربية كفر الشيخ 96.20%

تربية حلوان 96.16%

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وبحسب بيانات صاردة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، كما بلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2022، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط متابعة ورقابة شديدة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التعليم الفني.

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