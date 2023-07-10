عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لـ شروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

txt

اليوم.. آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2023

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

اختبارات القدرات

وفيما يلي قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية.

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

أماكن أداء اختبارات القدرات

وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2023 قائمة الكليات الكليات اجتياز اختبارات القدرات أماكن أداء اختبارات القدرات شترط القبول أداء اختبارات القدرات تسجيل رغبات موقع التنسيق Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

غدا.. آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

جودة التعليم والإدارة| خبير يوضح تحديات تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خطوات بسيطة للالتحاق بكليات الهندسة |تعرف عليها

خبراء تعليم يكشفون أهم عوامل تطوير المعاهد الخاصة بمصر.. وأبرز أزماتها ومشكلاتها

ترشيحاتنا

أمريكا وألمانيا تتخليان عن أوكرانيا في قمة الناتو.. صحيفة بيلد تكشف المستور

لو بتسافر كتير.. جوجل أضافت ميزة جديدة لـ تطبيق Calendar

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ