عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعد على تجاوز اختبارات القدرات بسهولة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات 2023 للالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لها، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات 2023 والتي تضمنت إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

txt

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

txt

لطلاب الثانوية العامة 2023.. 4 تعليمات مهمة في تنسيق اختبارات القدرات

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض ابرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها وطرق الاستعداد لها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أهمية اختبارات القدرات تكمن في قدرتها على قياس مستوى المعرفة والمهارات العامة للطلاب، وعادة ما تركز هذه الاختبارات على مجموعة متنوعة من المواضيع والمعرفة العامة التي يمكن أن تكون مفيدة للطلاب في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من خلال اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والحصول على نتائج جيدة، يمكن للجامعات والمؤسسات التعليمية تقييم مدى استعداد الطلاب وقدرتهم على التعامل مع التحديات الأكاديمية، كما يمكن أن تساعد النتائج في اتخاذ قرارات التوجيه والاختيار المناسبة للطلاب فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج الجامعية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد اختبارات القدرات في تعزيز المعرفة وتطوير المهارات العامة للطلاب، مثل التحليل والتفكير النقدي والمشكلات المنطقية والإبداع، والتحليل، تعتبر هذه المهارات أساسية في الحياة الأكاديمية والمهنية، حيث تمكن الطلاب من التعامل مع التحديات والمواجهة بطريقة فعالة ومبتكرة.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح والتعليمات التي يمكن أن تساعد طلاب الثانوية العامة 2023 في التعامل مع اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات:

- التعرف على محتوى الاختبار: 

فهم محتوى الاختبار والمهارات التي يتطلبها، واستعارض القوائم الدراسية والمراجع المقترحة التي تعطيك فكرة عامة عن ما ستواجهه في الاختبار.

- التدرب على الاختبارات السابقة: 

حل الاختبارات السابقة والتدرب على أسئلتها، لمساعدة الطلاب على التعرف على نوعية الأسئلة وتحسين قدراتهم في حلها بشكل أكثر فعالية.

- توفير الوقت للتحضير: 

حدد جدولًا زمنيًا للتحضير وتخصيص وقت منتظم للدراسة والمراجعة، وقم بتنظيم وتنسيق مواد الدراسة وتأكد من تخصيص الوقت الكافي لكل موضوع.

- استعن بالموارد التعليمية: 

استخدم المصادر التعليمية المتاحة مثل الكتب والمواقع الإلكترونية والدروس التعليمية عبر الإنترنت، ويمكن أن توفر هذه الموارد تفسيرات وأمثلة إضافية لمساعدتك في فهم المفاهيم وتطبيقها في الاختبار.

- الممارسة والتدريب العملي: 

يجب بحل المزيد من الأسئلة والتدرب على استراتيجيات حل الاختبارات لساعد على تحسين قدراتك في إدارة الوقت وتحليل الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة.

- الاستعداد النفسي والاسترخاء: 

يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد قبل الاختبار، ويجب ممارسة تقنيات التنفس والاسترخاء للتحكم في التوتر والقلق.

- الثقة بنفسك: 

ثق بأنك قادر على التفوق في الاختبار، وحافظ على مستوى عالٍ من التفاؤل والإيجابية، ولا تدع القلق يؤثر على أدائك.

طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2023 التدرب على الاختبارات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. 6 خطوات لتسجيل رغبات القدرات بتنسيق الجامعات

جامعة عين شمس تعلن البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا

تنسيق الجامعات 2023.. مشاكل تواجه الطلاب عند تسجيل الرغبات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى لطلاب سياحة وفنادق

ترشيحاتنا

فى الحر الشديد .. صدقة تأتي لك بثواب لا حصر له حاول أن تفعلها

بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

الشاباك الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بزعم تشكيل خلية وتنفيذ هجمات بالضفة الغربية

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

أنا بخير.. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ