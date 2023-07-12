لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعد على تجاوز اختبارات القدرات بسهولة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات 2023 للالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لها، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات 2023 والتي تضمنت إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض ابرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها وطرق الاستعداد لها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أهمية اختبارات القدرات تكمن في قدرتها على قياس مستوى المعرفة والمهارات العامة للطلاب، وعادة ما تركز هذه الاختبارات على مجموعة متنوعة من المواضيع والمعرفة العامة التي يمكن أن تكون مفيدة للطلاب في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من خلال اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والحصول على نتائج جيدة، يمكن للجامعات والمؤسسات التعليمية تقييم مدى استعداد الطلاب وقدرتهم على التعامل مع التحديات الأكاديمية، كما يمكن أن تساعد النتائج في اتخاذ قرارات التوجيه والاختيار المناسبة للطلاب فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج الجامعية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد اختبارات القدرات في تعزيز المعرفة وتطوير المهارات العامة للطلاب، مثل التحليل والتفكير النقدي والمشكلات المنطقية والإبداع، والتحليل، تعتبر هذه المهارات أساسية في الحياة الأكاديمية والمهنية، حيث تمكن الطلاب من التعامل مع التحديات والمواجهة بطريقة فعالة ومبتكرة.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح والتعليمات التي يمكن أن تساعد طلاب الثانوية العامة 2023 في التعامل مع اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات:

- التعرف على محتوى الاختبار:

فهم محتوى الاختبار والمهارات التي يتطلبها، واستعارض القوائم الدراسية والمراجع المقترحة التي تعطيك فكرة عامة عن ما ستواجهه في الاختبار.

- التدرب على الاختبارات السابقة:

حل الاختبارات السابقة والتدرب على أسئلتها، لمساعدة الطلاب على التعرف على نوعية الأسئلة وتحسين قدراتهم في حلها بشكل أكثر فعالية.

- توفير الوقت للتحضير:

حدد جدولًا زمنيًا للتحضير وتخصيص وقت منتظم للدراسة والمراجعة، وقم بتنظيم وتنسيق مواد الدراسة وتأكد من تخصيص الوقت الكافي لكل موضوع.

- استعن بالموارد التعليمية:

استخدم المصادر التعليمية المتاحة مثل الكتب والمواقع الإلكترونية والدروس التعليمية عبر الإنترنت، ويمكن أن توفر هذه الموارد تفسيرات وأمثلة إضافية لمساعدتك في فهم المفاهيم وتطبيقها في الاختبار.

- الممارسة والتدريب العملي:

يجب بحل المزيد من الأسئلة والتدرب على استراتيجيات حل الاختبارات لساعد على تحسين قدراتك في إدارة الوقت وتحليل الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة.

- الاستعداد النفسي والاسترخاء:

يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد قبل الاختبار، ويجب ممارسة تقنيات التنفس والاسترخاء للتحكم في التوتر والقلق.

- الثقة بنفسك:

ثق بأنك قادر على التفوق في الاختبار، وحافظ على مستوى عالٍ من التفاؤل والإيجابية، ولا تدع القلق يؤثر على أدائك.