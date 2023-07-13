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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ختام البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


يختتم اليوم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، البرنامج التدريبي المكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس مجلس قسم اللغة العربية ،وتنسيق عام الدكتور محمد الطاهر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.

وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن البرنامج التدريبي بدء من الأحد 9 يوليو وينتهي اليوم الخميس 13 يوليو 2023 .

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gt3c_0QY5k2eBRNby0bjvFN_nBQQXQNJiFv8SpJdKxpUMExPQjNUVUlaRFJESFdZMFZXSU41VzJJRC4u&fbclid=IwAR2o6azswUZPhw7vmVaRqPwYt-V0OHCH4DpAMdtDd3Rf_13d6hz2EPvPrSU

علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

وكان قد  التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران ، وذلك بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة شهد اللقاء د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً وأستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

كلية التربية جامعة عين شمس البرنامج التدريبي المكثف طلاب جامعة عين شمس المشروع الوطني للقراءة قسم اللغة العربية Jobs Education

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