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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

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حيث ينتظر الطلاب وأوايتء أمورهم الإعلان عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 لكافة النوعيات، صناعي وتجاري، زراعي، فندقي، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وتعتبر مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة النوعيات صناعي وتجاري، زراعي، فندقي، المرحلة التالية التي يقبل عليها الطلاب لتحديد وتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للالتحاق بالكلية التي يسعى إليها الطالب، وفقًا لنسبة نجاحه.

يتقارب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري مع العام الماضي، نظرًا لتقارب نسب النجاح، حيث جاءت نسبة الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني الصحي 96.89%، كما جاء نسبة القبول في كلية التجارة 94.65%، وفيما يلي نستعرض معكم مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، وفقًا للحدود الدنيا التي جاءت بالعام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 


للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022


- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة سياحة من هنا

 

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