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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 خطوات لتحفيز الطلاب على القراءة خلال فترة الإجازة

7 خطوات لتحفيز الطلاب
7 خطوات لتحفيز الطلاب على القراءة

أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن القراءة من أهم وسائل كسب المعرفة ومن المهارات الأساسية التي يتم تعلمها في المراحل التعليمية المبكرة واستمرارها حتي مسيرتهم التعليمية، فهي تهدف إلى توثيق الصلة بين التلميذ وبين المواد الأخرى، وتجعله يستفيد مما يقرأ ويستمتع بيه ، وللقراءة أهمية كبيرة فـي مراحل التعليم المختلفة.

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وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أن التعزيز الإيجابي هو وسيلة فعالة لتشجيع الطلاب على القراءة خلال فترة الاجازة وتعزيز حبهم لها، ويمكن استخدام التعزيز الإيجابي بعدما يتم قراءة الطالب لكتاب أو إنجاز مهمة قراءة محددة.

وأضاف الخبير التربوي، أن تعزيز القراءة بطرق إيجابية يساعد الطلاب على إقامة رابطة إيجابية مع القراءة وتعزيز رغبتهم في ممارستها بانتظام، موضحًا أن يجب أن يكون التعزيز متناسبًا وملائمًا للعمر والتطور العقلي للطلاب وأن يكون مستمرًا لتعزيز الاستمرارية في القراءة وتطوير مهاراتها.

وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك 7 خطوات لتحفيز الطلاب على القراءة خلال فترة الإجازة:

-الدعم والتشجيع المستمر:

قم بتقديم الدعم والتشجيع المستمر للطلاب في رحلتهم في القراءة، واحترام تفضيلاتهم القرائية وتقدير جهودهم المستمرة.

-معرفة فوائد القراءة:

تذكير الطلاب بالفوائد العديدة للقراءة مثل توسيع المعرفة، تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية، تحسين التركيز والذاكرة، وزيادة الإبداع والتخيل.

-تقديم الجوائز والحوافز الملموسة:

يمكن تقديم جوائز صغيرة أو المكافآت المادية المحدودة لتعزيز الدافعية والاهتمام بالقراءة.

-زيارات لمعارض الكتاب وقصور الثقافة:

وسيلة فعالة لإثارة حماسهم نحو القراءة، وإعطائهم الفرصة لشراء الكتب التي يرغبون فيها وذلك من خلال عرض متنوع من الكتب المختارة المناسبة لاعمارهم.

-توفير وقت ومكان مخصصين للقراءة:

قدم بيئة مريحة ومحفزة للقراءة في المنزل أو في المكتبة، وحدد وقتًا يوميًا مخصصًا للقراءة. قد يكون بمثابة تحدي أن يقوم الطلاب بقراءة عدد معين من الصفحات أو الكتب خلال فترة الإجازة.

-تقديم اقتراحات للكتب المثيرة والمناسبة لاهتماماتهم:

يجب تقديم توصيات للكتب التي تناسب اهتماماتهم وتحفزهم على القراءة.

استغلال دوافعهم الذاتية:

يجب استغلال دوافعهم الذاتية، لتشجيعهم على القراءة حيث أن هذا الأسلوب يساعد الطلاب على اكتساب مهارة التعلم الذاتي، وربما تحويلها لاحقا إلى أسلوب حياة.

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