لطلاب الثانوية العامة 2023.. خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح لتجاوز اختبار القدرات بسهولة ويسر.. وتعليمات مهمة يجب الالتزام بها في أثناء أدائها

خبراء التعليم يكشفون:

أسباب مواجهة العديد من الطلاب صعوبات في تجاوز اختبارات القدرات

أبرز التعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء اختبار القدرات

طرق تعزيز المعرفة وتطوير المهارات العامة للطلاب

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات 2023 للالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لها، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات 2023 والتي تضمنت إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض أبرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها، وطرق الاستعداد لها، وأبرز التعليمات المهمة في تنسيق اختبارات القدرات.



فمن جهته، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه يشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، اجتياز اختبارات القدرات، مؤكدًا ضرورة وجود الموهبة عند الطالب، لأن هناك الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في تجاوزها بنجاح.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن العديد من الطلاب يواجهون صعوبات في تجاوز اختبارات القدرات، وقد يكون ذلك بسبب عدم توافر المعلومات الكافية، أو عدم الاستعداد الجيد للامتحان، أو صعوبة في التعامل مع نمط الأسئلة المقدمة في الاختبارات.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة أن يوجه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات اهتمامًا خاصًا لاستعداد جيد لاختبارات القدرات، ويمكنهم زيادة معرفتهم ومهاراتهم العامة من خلال قراءة والمذاكرة، وحل الأسئلة السابقة للتدريب، والمشاركة في دورات تدريبية، كما نصح بالتواصل مع المرشدين الأكاديميين للحصول على النصائح والتوجيهات اللازمة.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن بالاستعداد الجيد والتركيز والثقة في القدرات الذاتية؛ يمكن للطلاب التغلب على التحديات وتجاوز اختبارات القدرات بنجاح، وبالتالي تحقيق الفرصة للالتحاق بالجامعة ومتابعة تعليمهم العالي.

أبرز التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات:

- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات، ومن يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.



وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15-7-2023 حتى يوم الخميس الموافق 27-7-2023.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أهمية اختبارات القدرات تكمن في قدرتها على قياس مستوى المعرفة والمهارات العامة للطلاب، وعادة ما تركز هذه الاختبارات على مجموعة متنوعة من المواضيع والمعرفة العامة التي يمكن أن تكون مفيدة للطلاب في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من خلال اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والحصول على نتائج جيدة، يمكن للجامعات والمؤسسات التعليمية تقييم مدى استعداد الطلاب وقدرتهم على التعامل مع التحديات الأكاديمية، كما يمكن أن تساعد النتائج في اتخاذ قرارات التوجيه والاختيار المناسبة للطلاب فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج الجامعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد اختبارات القدرات في تعزيز المعرفة وتطوير المهارات العامة للطلاب، مثل التحليل والتفكير النقدي والمشكلات المنطقية والإبداع، والتحليل، تعتبر هذه المهارات أساسية في الحياة الأكاديمية والمهنية، حيث تمكن الطلاب من التعامل مع التحديات والمواجهة بطريقة فعالة ومبتكرة.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح والتعليمات التي يمكن أن تساعد طلاب الثانوية العامة 2023 في التعامل مع اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات:

- التعرف على محتوى الاختبار:

فهم محتوى الاختبار والمهارات التي يتطلبها، واستعراض القوائم الدراسية والمراجع المقترحة التي تعطيك فكرة عامة عن ما ستواجهه في الاختبار.

- التدرب على الاختبارات السابقة:

حل الاختبارات السابقة والتدرب على أسئلتها، لمساعدة الطلاب على التعرف على نوعية الأسئلة وتحسين قدراتهم في حلها بشكل أكثر فعالية.

- توفير الوقت للتحضير:

حدد جدولًا زمنيًا للتحضير وتخصيص وقت منتظم للدراسة والمراجعة، وقم بتنظيم وتنسيق مواد الدراسة وتأكد من تخصيص الوقت الكافي لكل موضوع.

- استعن بالموارد التعليمية:

استخدم المصادر التعليمية المتاحة مثل الكتب والمواقع الإلكترونية والدروس التعليمية عبر الإنترنت، ويمكن أن توفر هذه الموارد تفسيرات وأمثلة إضافية لمساعدتك في فهم المفاهيم وتطبيقها في الاختبار.

- الممارسة والتدريب العملي:

يجب بحل المزيد من الأسئلة والتدرب على استراتيجيات حل الاختبارات لساعد على تحسين قدراتك في إدارة الوقت وتحليل الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة.

- الاستعداد النفسي والاسترخاء:

يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد قبل الاختبار، ويجب ممارسة تقنيات التنفس والاسترخاء للتحكم في التوتر والقلق.

- الثقة بنفسك:

ثق بأنك قادر على التفوق في الاختبار، وحافظ على مستوى عالٍ من التفاؤل والإيجابية، ولا تدع القلق يؤثر على أدائك.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن اختبارات القدرات أداة قيمة في تقييم مستوى المعرفة والمهارات العامة للطلاب، وتساعدهم في اتخاذ القرارات الأكاديمية المناسبة وتنمية قدراتهم العامة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الهدف من اختبارات القدرات، هو تقييم قدرات الطلاب ومعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للالتحاق بالجامعة ومواصلة تعليمهم العالي، موضحًا أن يساعد هذا النوع من الاختبارات في تفادي اهدار الطاقات البشرية وضمان أن الطلاب يدخلون إلى برامج دراسية تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن عن طريق إجراء اختبارات القدرات، يمكن للجامعات تحديد القدرات الأكاديمية والمهارات العامة للطلاب واستخدام هذه المعلومات في عملية قبول الطلاب، وهذا يساعد في ضمان أن الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعة لديهم القدرة على متابعة الدراسة بنجاح واستيعاب المواد الدراسية والتحصيل الأكاديمي.

وواصل: وبالتالي، يمكن اعتبار اختبارات القدرات كأداة هامة في الاختيار الجامعي، حيث تساعد في تحقيق توافق بين قدرات الطلاب ومتطلبات البرامج الدراسية، ويمكن تحقيق استفادة أكبر للطلاب من تعليمهم العالي وتحقيق نجاح أكبر في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقدم عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، عدة نصائح تساعد الطلاب في اجتياز اختبار القدرات بسهولة ويسر:

- فهم متطلبات الاختبار.

- التحضير المبكر.

- تنظيم الوقت.

- تحديد الهدف.

- التأكد من الموهبة.

- الممارسة والتدريب.

- الراحة والتغذية السليمة.

- استخدام التقنيات الذهنية.

- اكتساب كافة المعلومات عن الكلية.

موعد اختبار القدرات 2023

ومن المرتقب أن يبدأ موعد اختبارات القدرات 2023 -2024 في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي ستنتهي غدا الخميس 13 يوليو 2023، وبعدها بأيام خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري ستبدأ اختبارات القدرات 2023 -2024 وفقا للضوابط التي ستعلنها وزارة التعليم العالي عند بدء التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها «أجنبية وعربية» والشهادات الثانوية الفنية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

اختبارات القدرات

وفيما يلي قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.