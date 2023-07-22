البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

هبطت أسعار الدواجن اليوم في مصر بشكل صادم وغير مسبوق ، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ من نوع الأمهات إلى 50 جنيها أو أقل في المزرعة اليوم لتباع للمواطنين بنحو 54 جنيها فيما فوق ، فيما هبط سعر كيلو البانيه من الدواجن البيضاء التسمين بنحو 75 جنيها مقارنة بأسعار قبل عدة أيام.

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أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وهبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة للمستهلك ، إلى نحو 56 جنيها في المحلات وقد يكون أزيد قليلا في بعض المناطق الآخرى، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من 126 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 200 جنيه قبل أيام قليلة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 53-54 جنيهًا في المزرعة، و56 جنيهًا وقد يصل إلى 64 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي : 105 -115 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 62- 74 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 70- 80 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 126- 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 35-45 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 25-35 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و54-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سر تراجع الدواجن اليوم

وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن سر الانخفاض الكبير وغير المسبوق في أسعار الدواجن، إذ أكد أن تراجع سعر العلف ومدخلاته السبب الرئيسي ، نظرا لأن 75 % من صناعة الدواجن تعتمد على الأعلاف

وأضاف ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، ارتفاع الأسعار كان بسبب نقص الأعلاف، وبعد توافر الأعلاف انخفضت الأسعار مجددا، فأسعار الأعلاف انخفضت بقوة بنحو 35%، وهذا ما أحدث تراجع في أسعار الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر تراجعا، بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية، وتبدأ من 122 جنيها فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المناطق، وسجلت بدءا من 118 جنيها في المزرعة أو أقل، بعد 122.

البيض الأحمر

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فسجلت نحو نحو 114 جنيهات بعد 119 جنيها في المزرعة، وسجلت في المحلات اليوم بدءا من 120 جنيها وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، أما سعر كرتونة البيض البلدي سجلت 125 جنيها في المزرعة.