جولة داخل الأسواق.. اعرف آخر أسعار الدواجن والخضروات| فيديو

شهدت أسعار الدواجن والخضروات، استقراراً ملحوظاً في تلك الآونة، تبعه إقبال ملحوظ على الشراء من قبل المواطنين.

ورصدت عدسة صدى البلد، جولة من داخل آحد الأسواق لمتابعة آخر الأسعار.

أسعار الدواجن

وسجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالأسواق سعر ٦٢ جنيهاً، والبانية ١٤٠ جنيهاً للكيلو، والوراك ٧٥ جنيهاً، والكبد والقوانص ٧٠ جنيهاً للكيلو.

بينما سعر كيلو البط ١٢٠ جنيهاً، وزوج الحمام ١٠٠ جنيهاً.

أسعار الخضراوات

يباع كيلو الطماطم ب ٦ جنيهاً، والباذنجان ب ٧ جنيه، والفلفل الرومي ١٢ جنيهاً للكيلو.

بينما الجزر ب ١٥ جنيهاً للكيلو، والبصل يشهد ارتفاع متواصل، الكيلو ب ٢٠ جنيهاً، والليمون ب ١٥ جنيه للكيلو.

https://fb.watch/lU7McsBPuG/?mibextid=v7YzmG

https://fb.watch/lTv41tLT9w/?mibextid=qC1gEa