ثروت الزيني يكشف سبب تراجع أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجود مخزون استراتيجي من الذرة يصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وأضاف أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة السابقة بنحو 35%؛ ما أدى لتراجع أسعار الدواجن بنحو 15%.

وتابع ثروت الزيني، في تصريحات تلفزيونية، أن 75% من تكلفة وإنتاج الدواجن يعتمد على الأعلاف، موضحاً أنه إذا توافرت الأعلاف بأسعار متوازنة تشهد الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن بشكل مباشر.

وأضاف ثروت الزيني أنه "لا يزال الطلب على الدواجن مرتفعاً، أما بالنسبة لـ أسعار البيض فهي في انخفاض؛ إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض من 115 جنيهاً إلى 108 جنيهات، فتوافر الأعلاف يخفض أسعار الدواجن بوتيرة أكبر".

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت



وكانت أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت سجلت في الأسواق، الخميس 20-7-2023، انخفاضًا جديدًا، فسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا جديدًا في المزرعة، فيما تباينت أسعار الكتاكيت، واستقرت أسعار البيض، وانخفضت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه.

وكانت أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، شهدت انخفاضًا جديدًا، أمس الخميس، وسجلت الفراخ البيضاء سعرا يبدأ من 54 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره الأربعاء، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من 99 إلى 100 جنيه.