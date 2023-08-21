تراجع كبير في أسعار الدواجن.. والبانيه يهبط 30 جنيهًا الآن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا اليوم في الأسواق ، نتيجة توافر الأعلاف وتراجع أسعارها بقوة الفترة الماضية، إذ يبدأ كيلو الدواجن اليوم من 56-58 جنيها في المزرعة ، ويباع للمواطنين بدءا من 58 و 59 جنيها في المحلات.

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وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 58 جنيها بعد 82 بعد عيد الأضحى الماضي.

3.3 مليار دولار

وكانت وزارة الزراعة كشفت عن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023) والتي شملت 7 ملايين طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 3.3 مليار دولار.

وعليه تراجعت أسعار أعلاف الدواجن إلى نحو 20 ألف جنيه بعد 30 ألف جنيه للطن أو يزيد قبل أكتوبر الماضي.

تراجع سعر البانيه

وهبطت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، إذ يبدأ سعر كيلو البانيه من 134 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 165 جنيها أو يزيد بنحو 30 جنيها.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 56-58 جنيهًا في المزرعة، و58 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 115 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 65 - 80 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 134- 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 45 -55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 25-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الامهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر كان يبلغ 122 جنيها في المزرعة وانخفضت لـ110 جنيهات حاليا في المزرعة ، لتباع للمستهلك بدءا من 116 جنيها، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تراجع في أسعار البيض، نتيجة تراجع الأعلاف.

البيض

أسعار البيض الأبيض

أما سعر كرتونة البيض الأبيض إلى الأبيض 109 جنيهات، بعدما وصل 119 جنيها، ويباع للمستهلك بداء من 114 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 121 جنيها.