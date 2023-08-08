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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والدواجن.. مفاجأة بشان انتقال صلاح للدوري السعودي.. فيديو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أحمد موسى: الرئيس عمره ما هدم مساجد ومحب لأهل البيت وسيدنا النبي..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 50 مليون جنيه أنفقت لتطوير مسجد السيدة نفسية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدولة المصرية حريصة على دور العبادة  سواء مساجد وكنائس، لكن الإعلام المعادي يرى غير ذلك"، لافتا: "الدولة تعمل على الحفاظ على كل مسجد في جميع أنحاء الجمهورية".


أسامة ربيع يكشف ملابسات غرق قاطرة في قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة أضافت الكثير للاقتصاد المصري، موضحا أن 12% من الاقتصاد العالمي يمر عبر القناة.


رمال وأتربة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس
أكد محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يمتاز بالاستقرار في حالة الطقس، ولا يوجد فيه أي ظواهر جوية.


شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو
أكد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، أن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد وعدم الإقبال.


انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو
كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

 

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو
قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير الوفد، إنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات الطب «طب بشري، طب أسنان، صيدلة»، لا يقل عن 88.5%، كما أن الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة لن يقل عن 83.3%.


توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيبة وبنفس طريقة التناول.


أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء بشان انتقال صلاح للدوري السعودي.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تنهال عليه العروض من الدوري السعودية، معقبا: «إغراءات كبيرة لنجمنا المصري للعب في الدوري السعودي.


لابد منه.. تامر أمين يكشف مفاجأة عن رحيل سيد عبد الحفيظ
علق الإعلامي تامر أمين، على رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحديث كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية .


اللي يزعل يشرب من البحر.. تعليق ناري من أحمد موسى على مهلة غرامة كهربا الجديدة.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على مهلة غرامة كهربا الجديدة، قائلا: "المفترض أن آخر مهلة كانت يوم الخميس الماضي".

 

الأرصاد حالة الطقس اسعار اللحوم صلاح انتقال صلاح أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أسعار اللحوم البلدية أسعار اللحوم البلدي ارتفاع درجات الحرارة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الثانوية العامة 2023

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