لابد منه.. تامر أمين يكشف مفاجأة عن رحيل سيد عبد الحفيظ

علق الإعلامي تامر أمين، على رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحديث كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" سيد عبد الحفيظ من أكثر الشخصيات التي خدمت النادي الأهلي خلال الـ 15 سنة الأخيرة".

وأضاف تامر أمين :" رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبة كمدير للكرة ليس نتيجة غضب أو انتقام أو أي شيء سلبي من مجلس إدارة الأهلي تجاه سيد عبد الحفيظ "، مضيفا:" مجلس إدارة النادي الأهلي يكن كل الاحترام والحب والتقدير لسيد عبد الحفيظ ".

وتابع تامر أمين :" في رأيي أن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة كان أمر لابد منه وهذا الأمر لم يحدث بطلب من كولر المدير الفني للنادي الأهلي ".

وأكمل تامر أمين :" سيد عبد الحفيظ متأثر بسبب قرار رحيله عن منصبه كمدير للكرة، لكن سيد عبد الحفيظ مش زعلان بتركه لمنصبه ".