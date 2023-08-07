مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن نادي الزمالك عقب تصريحات المستشار مرتضى منصور بشأن إدارة النادي بعد رحيله.

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كشف المستشار مرتضى منصور، عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي بشأن مصير النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، هناك شائعات بأن أعضاء مجلس الإدارة سوف يقدمون استقالتهم بعد اجتماعهم معي في المنزل.

وشدد مرتضى منصور علي أني أخبرتهم بعدم تقديم الاستقالة معلقا “ أوعي حد يستقيل” وهذا على مسئوليتي.

وتابع ، لدينا أزمة ويجب أن نصل لحلها وهي إيقاف القيد وأزمة صرف رواتب الموظفين.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته مجلس الإدارة منتخب ومستمر وتدخلت لحل المشاكل التي يمر بها نادي الزمالك.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الشخصية على يوتيوب: سيد عبد الحفيظ، انتهى دوره في الأهلي، هو كان موجود عشان يستفزني، أقوم أنا أرد، خلاص أنا مش موجود، ووجوده في الملعب الرياضي ملوش لازمة.

وأضاف: سيد عبد الحفيظ، كان موجود عشان يستفزني، دلوقتي هيستفز مين؟ أنا بره وهو كان متعين عشان كده.