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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس عمره ما هدم مساجد ومحب لأهل البيت وسيدنا النبي..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 50 مليون جنيه أنفقت لتطوير مسجد السيدة نفسية.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدولة المصرية حريصة على دور العبادة  سواء مساجد وكنائس، لكن الإعلام المعادي يرى غير ذلك"، لافتا: "الدولة تعمل على الحفاظ على كل مسجد في جميع أنحاء الجمهورية".

 

وأشار: "لابد من التوقف أمام ما يفعله الرئيس السيسي في دور العبادة في مصر سواء المساجد أو الكنائس"، موضحا: "الذي يحدث في مصر في هذا الملف يحسب للقائد الرئيس السيسي الذي اهتم بهذا الملف".

وأوضح: "منذ عام 2014 حتى اليوم تم بناء وتطوير أكثر من 10 آلاف مسجد، بتكلفة 10 مليارات جنيه"، مؤكدا: "الرئيس السيسي أكثر من يبنى دور العبادة".

 

وتابع: "مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير أصبح يليق باسم مصر"، مؤكدا: "الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفيسة مع الحفاظ على الطابع التاريخي والديني".

 

وأكد: "الرئيس السيسي عمره ما هدم مساجد ومحب لـ أهل البيت وسيدنا النبي"، موضحا: "10 مليارات جنيه تكلفة تطوير المساجد في مصر منذ 2014 وحتى الآن، والرئيس السيسي يقوم بعملية تطوير شاملة في كل مصر".

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