أحمد موسى: الرئيس عمره ما هدم مساجد ومحب لأهل البيت وسيدنا النبي..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 50 مليون جنيه أنفقت لتطوير مسجد السيدة نفسية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدولة المصرية حريصة على دور العبادة سواء مساجد وكنائس، لكن الإعلام المعادي يرى غير ذلك"، لافتا: "الدولة تعمل على الحفاظ على كل مسجد في جميع أنحاء الجمهورية".

وأشار: "لابد من التوقف أمام ما يفعله الرئيس السيسي في دور العبادة في مصر سواء المساجد أو الكنائس"، موضحا: "الذي يحدث في مصر في هذا الملف يحسب للقائد الرئيس السيسي الذي اهتم بهذا الملف".

وأوضح: "منذ عام 2014 حتى اليوم تم بناء وتطوير أكثر من 10 آلاف مسجد، بتكلفة 10 مليارات جنيه"، مؤكدا: "الرئيس السيسي أكثر من يبنى دور العبادة".

وتابع: "مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير أصبح يليق باسم مصر"، مؤكدا: "الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفيسة مع الحفاظ على الطابع التاريخي والديني".

وأكد: "الرئيس السيسي عمره ما هدم مساجد ومحب لـ أهل البيت وسيدنا النبي"، موضحا: "10 مليارات جنيه تكلفة تطوير المساجد في مصر منذ 2014 وحتى الآن، والرئيس السيسي يقوم بعملية تطوير شاملة في كل مصر".