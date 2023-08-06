أحمد موسى: أكبر جريمة ارتكبتها أمريكا كانت بتاريخ اليوم

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الرئيس الأمريكي قرر لأول مرة في التاريخ استخدام القنابل الذرية عام 1945 بتاريخ هذا اليوم 6 أغسطس.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”، “الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان، قرر ضرب المدن اليابانية بالقنابل الذرية بعدما رفضت طوكيو الاستسلام في الحرب العالمية الثانية”.

وتابع “هذه الجريمة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية حتى قيام الساعة، ولا زالت واشنطن تحرك الأساطيل لغزو الدول وترتكب الجرائم”.

وأكد أن أمريكا ضربت هيروشيما بقنبلة ذرية في 6 أغسطس وبعدها بـ 3 أيام ضربت مدينة نجازاكي اليابانية بقنبلة ثانية، مضيفا أن ما فعلته أمريكا لم يحدث في التاريخ وأبادت شعب بالكامل ولم يحاكم أي شخص.