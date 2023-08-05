أحمد موسى يطالب بأرشفة مستندات الوزارات إلكترونيًا ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حريق ديوان وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من تواجد أرشيف ديجيتال لكل وزارة في الدولة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لازم ميكونش عندنا أرشفة أوراق ولابد من تحويل الأرشيف من ورقي إلى أرشيف إلكتروني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عهد الورق انتهى والدولة تتجه نحو الميكنة والتحول الرقمي في كل شيء ولابد من أرشفة المستندات إلكترونيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأرشفة بشكبل إلكتورني تسهم في حفظ المعلومات والمستندات بشكل آمن وتحميها من التلف".