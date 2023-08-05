سبب اشتعال النيران بديوان الأوقاف.. مسئول بالوزارة يكشف مفاجأة

كشف أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أخر مستجدات حريق مبنى ديوان وزارة الأوقاف بوسط البلد.

وقال أيمن أبو عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لا توجد خسائر بشرية أو إصابات في مبنى ديوان الوزارة ".

وأضاف أيمن أبو عمر :" الحريق كان في الطابق العلوي من ديوان الوزارة وامتد إلى السطوح ".

وتابع أيمن أبو عمر :" الواقعة تم إحالتها للتحقيق في النيابة العامة والإدارية"، مضيفا:" فحص الأدلة الجنائية أثبت حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي في الوحدات الخاصة بالتكييف ".

واكمل ايمن أبو عمر :" جميع حجج الوقف والمستندات وأعمال الوزارة آمنة بشكل كامل وكانت بعيدة عن مكان الحريق ".