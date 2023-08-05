الأوقاف تعلن مصير الحجج والمستندات بعد حريق مبني الوزارة بوسط القاهرة

قال ‏الشيخ عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن لا يوجد أي خسائر بشرية أو إصابات في الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف اليوم، وملفات الوزارة كانت آمنة تماما.

‏ووجه الشكر ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، لرجال الحماية المدنية على المجهود المبذول اليوم وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق، مؤكدا أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية في الطابق الأول، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

حريق وزارة الأوقاف

‏وأضاف انه بفضل الله الحجج والمستندات الخاصة بالوزارة آمنة تماما والآن جاري حصر التلفيتات في المبنى، مضيفا أن المبنى كان فارغ ولا يوجد به أي عناصر بشرية وأنهم انتقلوا انتقال كلي إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من أول يوليو.