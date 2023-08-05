جثث ليست معلومة.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اعتصام رابعة المسلح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الدولة المصرية ومؤسسات الدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي يرفع السلاح في وش الجيش والشرطة يتقتل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" من كان متواجدا في اعتصام رابعة كانوا مجموعة من المسلحين الذين هددوا أمن واستقرار مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اعتصام رابعة الإرهابي كان فيه جثث ليست معلومة والإخوان هم من قاموا بتصفيتهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر اتخذت الإجراء القانوني الصحيح في فض اعتصام رابعة الإرهابي، والدولة لا يمكن أن تسمح باقتطاع جزء من الدولة بواسطة مجموعة من المسلحين والإرهابيين".