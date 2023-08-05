أحمد موسى عن مقر الرئاسة بالعلمين: مقر للحكم.. ولا يحمل اسم السيسي |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحرّض ضد الدولة المصرية، مضيفاً: "الإخوان مش عايزين أي حاجة إيجابية في الدولة المصرية".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان يحاولون تقديم صورة سلبية عن أي شيء يحدث في مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"منذ 190 عامًا قرر محمدعلي باشا بناء قصر رأس التين وتم العمل على بناء القصر 13 سنة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر عندها 8 أو 9 قصور رئاسية وهي قصور مملوكة للدولة المصرية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر لديها مقر للرئاسة في العلمين الجديدة وهذا المقر يليق بالدولة المصرية"، مضيفًا: "هذا المقر لا يحمل اسم الرئيس السيسي ولكنه مقر للحكم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا يوجد قصر رئاسي باسم الرئيس السيسي وما يوجد في مصر قصور ومقرات للحكم ملك للدولة المصرية".