1600 ميجا .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشان تخفيف الأحمال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تطورا إيجابيا في ملف انقطاع التيار الكهربائي في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مناطق كانت تعاني انقطاع التيار الكهربائي أصبح لا تشهد انقطاع في التيار الكهربائي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تخفيف الأحمال الكهربائي في مصر اليوم أصبح 1600 ميجا وات فقط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نزلنا من 3200 ميجا وات تخفيف أحمال لـ 1600 ميجا وات وهذا يعني بوادر تحسن في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ملف انقطاع التيار الكهربائي لم ينته، والتحدي الذي يواجهنا ارتفاع درجات الحرارة ".