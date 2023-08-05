رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق: العمل من المنزل له أثر إيجابي على ترشيد الطاقة

علق حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، على بدء تطبيق العمل أونلاين للحكومة يوم الأحد من كل أسبوع.

وقال حافظ سلماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العمل من المنزل يؤدي إلى توفير الكثير للشركات التي يعمل بها العامل ".

وأضاف :" عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم تطبق نظام العمل من المنزل للعديد من الأغراض ومنها ترشيد الطاقة ".

وتابع سلماوي :" تجربة العمل من المنزل في مصر سيكون لها أثر إيجابي بتخفيف الازدحام في الشوارع بالإضافة إلى ترشيد الطاقة ".

واكمل رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق :" أجهزة التكييف تؤدي إلى زيادة في الأحمال الكهربائية"، مضيفا:" لابد من تحليل نتائج تجربة العمل من المنزل يوم في الأسبوع وهذه التجربة جيدة وقد تكون نمط للعمل في المستقبل".