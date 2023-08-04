مصطفى بكري: عملاء خارجون رفقة جماعة الإخوان الإرهابية يستهدفون الدولة

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الحرب على الإرهاب لا تتوقف ليس فقط في سيناء وإنما في ربوع الوطن كافة.

وأضاف مصطفى بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن شرطة وجيش مصر العظيمة لم يتوانوا عن حماية الشعب قاتلوا بشجاعة رفقة الأهالي الشرفاء.

وأكد بكرى أن هناك عملاء خارجيين رفقة جماعة الإخوان الإرهابية شنوا حملات ممنهجة على مصر لإسقاطها، وخاصة حينما حكم وهيمن الإخوان في 2012/2011.

ولفت بكري إلى أن الرئيس السيسي حينما كان مشيرا اختار أن يواجه الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وخاصة في سيناء، وأدرك الرئيس السيسي أنه لا حل سوى تحرير سيناء من الإرهاب بجهود الجيش والشرطة وقبائل سيناء.