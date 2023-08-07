كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير الوفد، إنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات الطب «طب بشري، طب أسنان، صيدلة»، لا يقل عن 88.5%، كما أن الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة لن يقل عن 83.3%.

وأضاف الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير الوفد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "من المحتمل أن تكون هناك كليات متاحة من المرحلة الأولى لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، مؤكدًا أن طلاب الشعبة العلمية «رياضة، علوم»، ستكون الفرصة متاحة أمامهم كليات مميزة في المرحلة الثانية للتنسيق.

وأفاد "السعدني"، بأنه من المحتمل أن يكون تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أقل تنسيق الجامعات الحكومية 5%، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل وبحد أدنى 70% لشعبة العلمي، وبحد أدنى 60% لشعبة الأدبي.

وأضاف أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستكون بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في كليات «التجارة، الآداب، الإعلام، سياسة واقتصاد».