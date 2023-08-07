مد فترة تسجيل الرغبات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى |فيديو

قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير صحيفة الوفد، إن المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 مازالت تواصل قبول رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وأضاف الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير الوفد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد الطلبة الذين تقدموا لتسجيل الرغبات جنى الآن حوالي 43 ألف طالب".

وأشار إلى أن "الأعداد المقرر قبولها في المرحلة الأولى 122 ألف طالب"، موضحا: "المرحلة ستمتد ليوم إضافي لان آخر موعد لها يوم الأربعاء ويمكن أن تمتد إلى يوم الخميس لكي يكون هناك فرصة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلة ".

وأضاف: "المرحلة الأولى للتنسيق ستنتهي يوم الخميس المقبل، وبعدها ستبدأ اللجنة العاليا للتنسيق في الاجتماع للنظر في أعداد المقبولين وتوزيع الطلبة على الكليات حسب المجموع وترتيب رغبات الطلاب والأعداد المقررة لكل كلية".