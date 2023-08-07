المحافظ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى مدارس السويس

كرّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية علي مستوي مدارس السويس بمنحهم شهادة تقدير و ميدالية محافظة السويس تقديرًا للطلاب على تفوقهم .



جاء ذلك بحضور الدكتور/عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ/خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد/ إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة

وحضر التكريم العقيد/ رامي سعد مديرعام مكتب المحافظ و الدكتور/ مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم وسلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم و الأستاذ رمضان أبو الحسن نقيب المعلمين ، كما حضر كل من النائب أحمد خشانة و النائب و النائب الدكتور سيد عبده و النائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ و النائب جمال عبيد و النائب سيد الكرماوى و النائبة عفاف زهران اعضاء مجلس النواب و رؤساء الأحياء و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان الأوائل بالقسم الادبي بالثانوية العامة هم الطالبة ميسان محمد عباس احمد "المركز الأول " بمدرسة ابن سينا الثانوية بنات و الطالبة روان محمد على محمود " المركز الثاني " بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات و الطالبة هاجر عبد الرحيم عبدالله محمد " المركز الثالث " بمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات.



وأوائل القسم العلمي علوم هم الطالبة ملك محمد احمد حسن " المركز الأول " بمدرسة الشبان المسلمين الثانوية المشتركة و الطالبة ندى طارق محمد زكريا " المركز الثاني " بمدرسة اللغات الإسلامية الثانوية المشتركة و الطالبة ساندى سعد زكى سليمان " المركز الثالث " بمدرسة الشهيدة شادية سلامه الثانوية

وكان أوائل القسم العلمي رياضه هم الطالب سيف الدين سامح سعيد " المركز الأول " بمدرسة هيئة قناة السويس الثانوية المشتركة و الطالب عبد الرحمن محمد عطيه " المركز الثاني " بمدرسة الجهاد الثانوية المشتركة و الطالب عمر أحمد محمد على " المركز الثالث " بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بنون



وكان أوائل الدمج الطالبة بسمله علاء إبراهيم "المركز الأول أدبى" و الطالبة ملك محمد على "المركز الثاني أدبى" و الطالب عبد الرحمن إسلام " المركز الثالث أدبى" و من المكفوفين الطالب مصطفى جمال محمد سالم "المركز الأول " بمدرسة النور للمكفوفين

وكان الطلاب الأوائل بالثانوية الازهرية بالقسم الأدبي الطالبة مريم رفعت مصطفى رضوان " المركز الأول " بمعهد فتيات السويس و الطالبة حفصه أسامه كامل على " المركز الثاني " بمعهد فتيات السويس و الطالبة حبيبه ناصر سيد محمود " المركز الثالث " بمعهد فتيات السويس و كان الأوائل بالقسم العلمي هم الطالب عبدالرحمن أحمد منصور محمد " المركز الأول " بمعهد المستقبل النموذجى و الطالبة بسمله أسامه مصطفى البهنسي " المركز الثاني " بمعهد فتيات المستقبل النموذجى و الطالبة منه الله سليم عبدالله " الثاني مكرر" بمعهد فتيات المستقبل النموذجى.



وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده وسط ابنائه من الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم ..موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها.

مشيرا إلي ان الدولة تولي اهتمام كبير بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره، كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية .. كما تولي اهتمام بتخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه.

وفي كلمته أكد صقر أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب، نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق .

ووجه اللواء عبد المجيد صقر الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس، وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي.



وطالب الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.