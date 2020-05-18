بتكلفة 95 مليون جنيه .. بدء العمل في مشروع توصيل المياه لمدينتي السلام في السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة المياه والصرف الصحي لمدن القناه والوفد المرافق له وممثلي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال الدراسة .





وذلك لتنفيذ خط المياه المغذي لرافع السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان بقدرة 25000 الف متر مكعب يومي كمرحلة اولي لحل مشكله مياه الشرب لمدينتي السلام 1 ،2 التي عاني منها أهالي مدينة السلام سنوات طويلة .





وخلال الاجتماع قدم استشاري المشروع بالهيئة العربية للتصنيع المخطط العام وخط سير المشروع والذي ينفذ في مدة 6 شهور بتكلفة 95 مليون جنية لخدمة 5 ألاف أسرة .





كذلك كلف صقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة تنفيذ الاعمال علي ان تنتهي الاعمال قبل مدة التنفيذ .





حضر الاجتماع كلا من المهندس عاطف مهدي ربيع رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والمهندس محمود محسن زهرة رئيس قطاع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والطرق والتخطيط العمراني بالمحافظة .

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