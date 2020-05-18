AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حكاية شارع.. ماذا تعرف عن أحمد لطفي السيد الرابط بين رمسيس والعباسية؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:04 م
أحمد لطفي السيد
أحمد لطفي السيد
Advertisements
عبد العزيز جمال
تحتوى القاهرة تلك المدينة التراثية على كنز تاريخي بين طيات مبانيها وشوارعها .. فكل شارع ومنطقة وحي وراءه تاريخ عريق يكاد لا يعرفه الكثير وربما من قاطني المنطقة نفسها.

شارع أحمد لطفى السيد .. كثيرا ما نسمع عنه عند المرور بين "رمسيس" و"العباسية" ولكن هل راودك سؤال في وقت ما من هو أحمد  لطفى السيد؟.

اقرا ايضا:


أحمد لطفي السيد مفكر وفيلسوف مصري، وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر ووصفه عباس العقاد "بأنه بحق أفلاطون الأدب العربي".

ولد السيد في 15 يناير 1872 بقرية برقين، مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وتخرج في مدرسة الحقوق سنة 1894 م.

اختلط أثناء دراسته بالإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني مدة في اسطنبول، وبقراءة كتب أرسطو، ونقل بعضها إلى العربية.

أحمد لطفي السيد تدرج في المناصب حتى شغل منصب وزير المعارف ثم وزير الخارجية ثم نائبا لرئيس الوزراء في وزارة إسماعيل صدقي ونائبا في مجلس الشيوخ المصري.

كما تولى رئاسة مجمع اللغة العربية ودار الكتب المصرية، ومديرا للجامعة المصرية.

أسس أحمد لطفى السيد عددا من المجامع اللغوية وكان  وراء حملة التبرعات الخاصة بإنشاء أول جامعة أهلية في مصر العام 1908 "الجامعة المصرية" والتي تحولت في 1928 إلى جامعة حكومية تحت اسم جامعة فؤاد الأول - وجامعة القاهرة فيما بعد.

أطلق عليه لقب أستاذ الجيل وأبو الليبرالية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية شارع.. كلوت بك مقصد راغبي المتعة.. وهذه قصة التسمية

تعرف على أماكن صرف المعاشات في الدقهلية

الأزهر عن الراحل حمدي زقزوق : أثبت نبوغه ورقي فكره

التعليم زمان.. حكاية أم المدارس الثانوية.. وعقوبة لبس الجاكتة مقلوبة

حكاية أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا ثم تصبح ناظرة مدرسة وقت أن كان تعليم البنات «عيب»

التعليم زمان.. حكاية تحول الفنون الجميلة من مدرسة إلى كلية

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2020

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

سيتاح للجميع.. الرئيس الصيني يطمئن العالم بشأن لقاح كورونا

20 فائدة تجعلك تتناول مشروب أوراق الجوافة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الغريبة في المنزل

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب كورونا| تفاصيل