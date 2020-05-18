حكاية شارع.. ماذا تعرف عن أحمد لطفي السيد الرابط بين رمسيس والعباسية؟

تحتوى القاهرة تلك المدينة التراثية على كنز تاريخي بين طيات مبانيها وشوارعها .. فكل شارع ومنطقة وحي وراءه تاريخ عريق يكاد لا يعرفه الكثير وربما من قاطني المنطقة نفسها.





شارع أحمد لطفى السيد .. كثيرا ما نسمع عنه عند المرور بين "رمسيس" و"العباسية" ولكن هل راودك سؤال في وقت ما من هو أحمد لطفى السيد؟.





اقرا ايضا:









أحمد لطفي السيد مفكر وفيلسوف مصري، وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر ووصفه عباس العقاد "بأنه بحق أفلاطون الأدب العربي".





ولد السيد في 15 يناير 1872 بقرية برقين، مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وتخرج في مدرسة الحقوق سنة 1894 م.





اختلط أثناء دراسته بالإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني مدة في اسطنبول، وبقراءة كتب أرسطو، ونقل بعضها إلى العربية.





أحمد لطفي السيد تدرج في المناصب حتى شغل منصب وزير المعارف ثم وزير الخارجية ثم نائبا لرئيس الوزراء في وزارة إسماعيل صدقي ونائبا في مجلس الشيوخ المصري.





كما تولى رئاسة مجمع اللغة العربية ودار الكتب المصرية، ومديرا للجامعة المصرية.





أسس أحمد لطفى السيد عددا من المجامع اللغوية وكان وراء حملة التبرعات الخاصة بإنشاء أول جامعة أهلية في مصر العام 1908 "الجامعة المصرية" والتي تحولت في 1928 إلى جامعة حكومية تحت اسم جامعة فؤاد الأول - وجامعة القاهرة فيما بعد.





أطلق عليه لقب أستاذ الجيل وأبو الليبرالية المصرية.