مشرف تنسيق الثانوية العامة يكشف آخر موعد للتسجيل وعدد الطلبة المتقدمين حتى الآن

قال السيد عطا، المشرف على تنسيق الثانوية العامة، إن إجراءات إتمام التنسيق أصبحت في منتهى اليسر والسهولة، معقبا: "الطالب لو في أي مكان يستطيع أن يسجل على موقع التنسيق الإلكتروني بدن أي تعب".

وأضاف السيد عطا، المشرف على تنسيق الثانوية العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "التقديم أصبح إلكتروني ومجاني"، موضحا: "تقدم على الموقع حتى الآن ما يقرب من 30 ألف طالب والأمور تسير بانتظام".

وأشار: "المرحلة الأولى للتنسيق ممتدة حتى يوم الأربعاء الساعة الـ7 مساءا"، مضيفا: "يمكن للطلاب تعديل رغباتهم طوال فترة تنسيق المرحلة الأولى، لافتا: ""عدد طلاب المرحلة الأولى يصل إلى 112 ألف و300 طالب.