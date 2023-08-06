التعليم العالي توجه نصائح إلى طلاب الثانوية العامة عند ملء رغباتهم.. فيديو

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجراءات إتمام التنسيق أصبحت في منتهى اليسر والسهولة.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مكتب التنسيق بدأ الاستعداد مبكرا هذا العام من خلال فريق عمل متميز اكتسب خبرة على مدار سنوات طويلة".

وأشار: "وزارة التربية والتعليم قامت بحملة توعية خلال الأسابيع الماضية"، موضحا: "معيار الدرجات هو معيار المفاضلة الأساسي بين خريجي الثانوية العامة، مشددا على ضرورة أن يختار الطالب الكلية التي تتوافق مع قدراته.

وأوضح: "مكتب التنسيق هو أداة لتوزيع الطلاب وفقا لمجموعهم ووفقا لترتيب رغباتهم دول أي تدخل بشري"، مشيرا: "أعمال المرحلة الأولى من التنسيق تسير بشكل جيد، وكذلك امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة لم يتم رصد أي مشكلات بها".

وشدد: " القمة الحقيقية أن يختار الطالب كلية تتوافق مع قدراته"، موضحا: "معيار الدرجات أصبح معيار المفاضلة الأساسي بين الالتحاق والقبول بالجامعات والمعاهد"، معقبا: "علينا أن نغير فكرنا بالنسبة لأبناءنا وعلينا أن نتيح لهم الفرصة أن يختروا التخصصات العلمية التي تتوافق مع إمكانياتهم".