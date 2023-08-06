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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: إلغاء القدرات والتوزيع الإقليمي لبعض الكليات .. فيديو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

كشف السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لن يتم غلق باب التنسيق حتى يسجل كل طلاب المرحلة الأولى رغباتهم.

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وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق عن العام الماضي.

وأضاف السيد عطا، أنه تم إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض والتربية والاعتماد على التوزيع الجغرافي .

وأكد أن امتحان القدرات يكون لبعض الكليات التي تحتاج مهارات معينة، وتم إلغاء امتحان القدرات لكليتي الإعلام والتمريض، مضيفا أن امتحان القدرات شرط للالتحاق بالكلية، ولو رسب فيه لن يدخل الكلية لو كان مجموعة 100 %.

ونصح الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية بضرورة التأني في كتابة الرغبات والمرونة في تعديلها خلال الوقت المسموح به حتى قبل ظهور النتيجة.

واختتم السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديثه موضحا، أن كل من نجح في الثانوية العامة له مكان في التعليم العالي سواء كليات أو معاهد.

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