مفيش حاجة اسمها كلية قمة.. التعليم العالي تنصح أولياء الأمور بهذا الأمر

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، أنه هناك اقبال على كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي .

وقال السيد عطا في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" العام الماضي كان هناك إقبال كبير على الاتحاق بالجامعات التكنولوجية ".

وتابع السيد عطا :" الطالب على دراية بمتطلبات سوق العمل ويتجه إلى التخصصات التي توفر له فرصة عمل بعد التخرج ".

واكمل السيد عطا :" مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية القمة هي الكلية التي يدخلها الطالب ويتفوق فيها ".

ولفت السيد عطا :" على الأسر وأولياء الامور تلبية رغبة أي طالب في الالتحاق بتخصص معين ، ويجب ألا يتم إجبار الطالب على كلية بعينها".