متستعجلش .. نصيحة مهمة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة بشأن التنسيق

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم ومستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال السيد عطا في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" يمكن للطلاب تعديل رغباتهم طوال فترة تنسيق المرحلة الأولى ".

وأضاف السيد عطا :" على الطالب متابعة البرامج الدراسية في مختلف الكليات قبل كتابة الرغبات".

وتابع "أنصح الطلاب بعدم الاستعجال في كتابة الرغبات وعلى الطالب كتابة الرغبات بتأنٍ".

واكمل" في تنسيق المرحلة الاولى شعبة العلوم شعبة العلوم من 88.2 % وشعبة الرياضة 83.1 % والشعبة الأدبية 70.61% في تنسيق المرحلة الأولى ".

ولفت السيد عطا :" بعد غلق موقع التنسيق الإكتروني يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات في المرحلة الأولى ويتم فرز رغبات الطلاب ".