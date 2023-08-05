تنسيق الجامعات 2023.. توقعات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والتمريض

تنسيق الجامعات 2023 ، أنطلق اليوم انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023 ، ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات الماضية القليلة بعد انطلاق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2023 ، وتعد كليات القطاع الطبي بما فيهم كلية التمريض بالاضافة الي الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتي تعد أكثر الكليات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل .

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 ، وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، ِاختلاف شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي سوف يؤثر علي نتيجة التنسيق بالفعل في كافة الجامعات المصرية .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ 74.5% للعام الماضي مشيرا أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لافتا أن زيادة نسبة النجاح هذا العام لم تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

وتوقع الدكتور مجدي حمزة ، قبول كليات الطب لتبدء من 388 درجة اما عن الكليات الهندسة 365 درجة اما عن كلية الصيدلة 373 درجة 377 درجة اما كلية الحاسبات والمعلومات 358 درجة والذكاء الاصطناعي 357 درجة 320 درجة .

ويختلف تنسيق الجامعات كل عام اختلافا بسيطا للغاية ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات المصرية سوء الاهلية أو الخاصة سوف نري استقرار في بعض الكليات والتي تشابه تنسيق الجامعات 2022 اضغط هنا لمعرفة كليات عملى رياضية وعلمى علوم .



كشفت شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة لعام 2023 ، ان النتيجة خالية من حصول اي طالب بالثانوية العامة علي نسبة نجاح 100% هذا العام .

واشارت شرائح المجاميع ، ان عدد الطالب الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 95% لاقل من 100% بلغ 2356 طالبا بنسبة 0.39% و عدد الحاصلين علي نسبة نجاح أكبر من 90% لاقل من 95% ، بلغ 18 الف و319 طالبا ، بنسبة 3.06% .

وعدد الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 85% لاقل من 90% بلغ 35 الف و927 طالبا ، بنسبة 6.00% .

كما بلغ عدد الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 80% لاقل من 85% بلغ 52 الف و953 طالبا , بنسبة 8.84% وعدد الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 75% لاقل من 80% بلغ 70 الف و120 طالبا ، بنسبة 11.71%.

كما بلغ عدد الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 70% لاقل من 75% بلغ 86 الف و418 طالبا ، بنسبة 14.43% وحصل علي نسبة نجاح اكبر من 65% لاقل من 70% بلغ 96 الف و621 طالبا ، بنسبة 16.14% بجانب الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 60% لاقل من 65% بلغ عددهم 95 الف و 283 طالبا ، بنسبة 15.91%.

فيما بلغ عدد الحاصلين علي نسبة نجاح اكبر من 55% لاقل من 60% بلغ 80 الف 882 طالبا ، بنسبة 13.51% وحصل علي نسبة نجاح اكبر من 50% لاقل من 55% بلغ 59 الف و653 طالبا ، بنسبة 9.96% .

فيما بلغ عدد المعفون من اللغة الاجنبية الثانية اقل من 50% ، وبلغ عددهم 184 طالبا ، بنسبة 0.03% .

وكان قد اعلن الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتهليم والتعليم الفني ، مؤشرات النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2023 ، وفقًا لنوعية المدارس للعامين الدراسيين الماضي والحالي، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي 78.81% مقارنة بـ 74.5% للعام الماضي، وبمدارس الثانوي العام بلغت العام الحالي 84.0% مقارنة بـ 78.0 للعام الماضي، وبلغت 88.6% للعام الحالي بالمدارس الرسمي لغات، مقارنة بـ 81.6% للعام الماضي، وبالنسبة للمدارس الخاصة (معان) فقد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الحالي 90.4% مقارنة بـ 74.5%، كما بلغت النسبة للمدارس الخاصة بمصروفات 70.0% وذلك للعام الحالي مقارنة ب 66.8 % للعام الماضي، أما بالنسبة للمدارس الخاصة لغات فقد بلغت النسبة 91.5% للعام الحالي مقارنة بـ 86.0% للعام الماضي، وبلغت النسبة المئوية للنجاح للمنازل والخدمات 52.0% للعام الحالي مقارنة بـ 40.1% للعام الماضي.

شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2022



%75.04 نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022.. رسوب 152029 طالبا.. حجب نتيجة البعض بسبب الغش الجماعي.. ولم يحصل أحد على 100%

نتيجة الثانوية العامة 2022.. محمد عاطف الثالث علمي رياضة: ٱسرتي سر تفوقي

عدد الحاصلين على 100% : 0

عدد الحاصلين على 95% : لأقل من 100% : 1459 علمي علوم – 948 علمي رياضة

عدد الحاصلين على 90% لأقل من 95% : 17066 علمي علوم – 4514 علمي رياضة – 170 ادبي

عدد الحاصلين على 85% لأقل من 90% : 23528 علمي علوم – 6818 علمي رياضة – 1611 أدبي

عدد الحاصلين على 80% لأقل من 85% : 28989 علمي علوم – 8931 علمي رياضة – 6307 أدبي

عدد الحاصلين على 75% لأقل من 80% : 31139 علمي علوم - 9769 علمي رياضية - 13686 أدبي

عدد الحاصلين على 70% لأقل من 75% : 35017 علمي علوم – 10748 علمي رياضة – 23261 أدبي

عدد الحاصلين على 65% لأفل من 70% : 33608 علمي علوم – 10347 علمي رياضة – 30799 أدبي

عدد الحاصلين على 60% لأقل من 65% : 31017 علمي علوم – 10043 علمي رياضة – 36473 أدبي

عدد الحاصلين على 55% لأقل من 60% : 20015 علمي علوم – 7417 علمي رياضة – 29302 أدبي

عدد الحاصلين على 50% لأقل من 55 % : 7532 علمي علوم – 3375 علمي رياضة – 13173 أدبي بي

جدير بالذكر أنه قد حضر امتحانات الثانوية العامة 2022 عدد 609091 طالبا وطالبة ، نجح منهم 457062 طالب وطالبة ، وبلغ عدد الراسبين في امتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 152029.

و كانت نسبة النجاح في عام 2017/2018 قد بلغت 74% ، اما نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة لعام بلغت 78% في عام 2019 ، وبلغت في العام الماضي .

وفي نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت نسبة النجاح في علمي علوم بلغت 78.32 % ، وبلغت نسبة النجاح في علمي رياضة 81.10% ، وبلغت نسبة النجاح في ادبي : 68.38%