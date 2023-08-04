تتوافق مع متطلبات سوق العمل.. أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023

مع تزايد الطلب على العمالة المؤهلة في الأسواق المصرية، أصبح من الضروري أن توفر الجامعات تعليمًا عالي الجودة يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وفي هذا الصدد، قامت مؤسسة QS بإصدار تصنيف لأفضل الكليات في تنسيق الجامعات المصرية التي تواكب سوق العمل.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن الجامعات المصرية لديها بعض الكليات متقدمة في التصنفيات العالمية والتي تؤهل فرص عمل حقيقة .



وأضاف الخبير التربوي ، أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة تتميز بتقديم برامج دراسية في مجالات الهندسة المختلفة، وتشتهر بتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة.

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تتميز بتوفير برامج دراسية في مجال القانون، وتعمل على تطوير مهارات الطلاب في البحث القانوني والمناقشة والتحليل، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات القانونية المختلفة.



وقال إن كليات الطب في مصر متقدمة للغاية وتتميز بتوفير برامج دراسية في مجال الطب، وتعمل على تدريب الطلاب على المهارات الطبية اللازمة للعمل في المجال الطبي، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.

كلية الأعمال والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هي كليات المستقبل وتتميز بتوفير برامج دراسية في مجال الأعمال والإدارة، وتعمل على تطوير مهارات الطلاب في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق، وتوفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات الإدارية المختلفة.

وتتميز هذه الكليات بتوفير برامج دراسية عالية الجودة والتي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرية، كما تعمل معظمها على توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب في المجالات المختلفة. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للطلاب البحث عن الكليات التي تتوافق مع اهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل في مصر، والتقدم لها للحصول على تعليم عالي الجودة وفرص عمل مميزة في المستقبل.