أخبار التعليم| جامعة حلوان: التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط.. موعد عقد امتحانات القبول ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان: التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

موعد عقد امتحانات القبول ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حتى ٣١ من نفس الشهر.





١٣ أغسطس .. اثار القاهرة تبدأ امتحانات قدرات قسم الترميم

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة عن امتحانات القدرات للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.



تنسيق الجامعات 2023 رابط المرحلة الاولي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .