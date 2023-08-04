عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. غدا عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .

txt

المجلس الأعلى للجامعات يشيد بجهود حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين

txt

رئيس جامعة الجلالة لـ صدى البلد: برامج وشراكات دولية في انتظار الطلاب العام الدراسي الجديد.. وهذه قيمة المصروفات

txt

أخبار التعليم| مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة بتنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. ومحاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023

txt

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

txt

هل يمكن التوجه مباشرة للكليات للتقديم في تنسيق الجامعات 2023؟ التعليم العالي تجيب

txt

تنسيق الجامعات 2023.. لا يحق للطالب دخول التنسيق في هذه الحالة

txt

استعدادًا لبدء تنسيق الجامعات 2023.. تنبيهات عاجلة من التعليم العالي للطلاب

txt

أيمن عاشور يؤكد أهمية عقد تحالفات بين مراكز التميز بالجامعات المصرية

txt

آخر فرصة للتسجيل باختبارات القدرات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

170 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الحد الأدنى للمرحلة الأول 2023 

 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

 

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 

 

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

 

 

مواعيد إدخال الرغبات

  • عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

  • ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

  1. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:
  • معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة
  • الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
txt

المجلس الأعلى للجامعات يشيد بجهود حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين

txt

رئيس جامعة الجلالة لـ صدى البلد: برامج وشراكات دولية في انتظار الطلاب العام الدراسي الجديد.. وهذه قيمة المصروفات

txt

أخبار التعليم| مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة بتنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. ومحاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023

txt

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

txt

هل يمكن التوجه مباشرة للكليات للتقديم في تنسيق الجامعات 2023؟ التعليم العالي تجيب

txt

تنسيق الجامعات 2023.. لا يحق للطالب دخول التنسيق في هذه الحالة

txt

استعدادًا لبدء تنسيق الجامعات 2023.. تنبيهات عاجلة من التعليم العالي للطلاب

txt

أيمن عاشور يؤكد أهمية عقد تحالفات بين مراكز التميز بالجامعات المصرية

txt

آخر فرصة للتسجيل باختبارات القدرات 2023 خلال ساعات.. عبر هذا الرابط

txt

170 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال الحملة التوعوية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة .

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات الحد الأدنى للمرحلة الأول 2023 التنسيق الالكترونى تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

رضا عبدالعال : "أوسوريو" يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام النصر السعودي

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يشيد بجهود حياة كريمة في الارتقاء بحياة المواطنين

رئيس جامعة الجلالة لـ صدى البلد: برامج وشراكات دولية في انتظار الطلاب العام الدراسي الجديد.. وهذه قيمة المصروفات

أخبار التعليم| مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة بتنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. ومحاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

هل يمكن التوجه مباشرة للكليات للتقديم في تنسيق الجامعات 2023؟ التعليم العالي تجيب

تنسيق الجامعات 2023.. لا يحق للطالب دخول التنسيق في هذه الحالة

استعدادًا لبدء تنسيق الجامعات 2023.. تنبيهات عاجلة من التعليم العالي للطلاب

أيمن عاشور يؤكد أهمية عقد تحالفات بين مراكز التميز بالجامعات المصرية

ترشيحاتنا

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة لمن يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الأولى

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف تفاصيل مناظرة جثمان سيدة بركة السبع ومحاكاة الجريمة

أول تعليق من ترامب بعد جلسة محاكمته في واشنطن

احذر .. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تكرار جريمة التحرش

بعد صورة البحر الجريئة.. 5 فساتين آثاروا الجدل لـ ياسمين الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ