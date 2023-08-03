رئيس جامعة الجلالة لـ صدى البلد: برامج وشراكات دولية في انتظار الطلاب العام الدراسي الجديد.. وهذه قيمة المصروفات

الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية لـ صدى البلد:

التوسع في أعداد الطلاب المقبولين هذا العام للوصول إلى 7500

توسعنا في السكن الجامعي للطلاب من 500 سرير إلى 3700

نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

جاري تجهيز مستشفى جامعي ب600 سرير وبخدمات 7 نجوم

تفاصيل الرسوم الدراسية في جامعة الجلالة

تعد جامعة الجلالة إحدي الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.





وتهدف جامعة الجلالة الأهلية، إلي جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، من حيث توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد علي تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل او خارج مصر، كما أن هناك عدداً من المعايير والضوابط أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يتم بناءاً عليها تحديد نظام التنسيق للقبول بالجامعات بداية من العام الدراسي 2023- 2024، حيث تقرر توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.



وأوضح الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بعض التفاصيل لصدى البلد حول استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد ورؤيتها للتطوير.



حدثنا عن استعدادات جامعة الجلالة الأهلية للتنسيق واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الحديد...





الجامعة خلال 3 أعوام فقط ضمت أكثر من 5000 طالب وطالبة يدرسون في 13 مجالاً يضم 37 برنامج دراسي، على أن تصل إلى 41 برنامج في بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024، بينما تستهدف قبول 2600 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد، كما أن هناك إقبال كبير علي الالتحاق بالجامعة علي الموقع الالكتروني، منذ فتح باب التقديم المباشر في 9 مايو 2023 حتي الان، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.





ماذا عن استقبال الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا؟

تم استقبال ملفات العديد من المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، لاستكمال الدراسة في جامعة الجلالة، حيث أن الجامعة تنظر في الملفات مع المجلس الأعلى للجامعات وتحديد الجامعات المعتمدة والجامعات غير المُعتمدة، والتي يتطلب إجراء المقابلة الشخصية، وامتحان تحديد مستوى لطلابها لتحديد المسار العلمي لذلك.

حيث يتم قبول الطلاب المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة، و يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.



هل اختلفت الرسوم الدراسية بعد عقد الشركات مع الجامعات العالمية ؟

الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ هذا العام في مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيهاً، مجال طب الاسنان: 107 ألف جنيهاً، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيهاً، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيهاً، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيهاً، مجال العلوم الهندسية: : 69 ألف جنيهاً، مجال علوم الحاسب: : 69 ألف جنيهاً، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيهاً، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيهاً، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيهاً، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيهاً، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيهاً، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيهاً.



كما أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث ان برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيهاً، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيهاً، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيهاً، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيهاً، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيهاً، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيهاً، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيهاً، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيهاً.

وذلك بالنسبة لأسعار المصروفات السابقة، بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها لوائح الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضاً، كما أن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة الي شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، وذلك في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الامريكية، بدون مغادرة مصر، مما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية.



كما أن الجامعة تقدم منح تحتوي كافة الطبقات والمتفوقين بالتعاون مع 40 مؤسسة وشركة، مضيفا أن 80% من البروتوكولات مع هذه الجهات مفعلة ، أبرزها جامعة عين شمس.

ما هي البرامج الدراسية الجديدة في الجامعة ؟



تم بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، وذلك في مجالات (الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال)، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، وسيتم إضافة برامج جديدة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، منها (إدارة الأعمال الرياضية، تكنولوجيا المعلومات، تقنية الرسومات المعلوماتية).



كما أن الجامعة تستهدف طرح أكثر من 20 برنامج دراسي بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية في المستقبل القريب، وهناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطلاب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، من خلال وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.



بالإضافة الي التعاون مع مؤسسة CINTANA التعليمية، التي تضم أكثر من 15 جامعة عالمية، مما سينعكس ذلك على جامعة الجلالة من حيث الاستفادة من خلفيات ثقافية متعددة وخبرات عالمية، لتخريج طلاب مؤهلين علي أعلي مستوي لسوق العمل بالإقليم والمنطقة العربية والدولية.



ما هي استراتيجية الجامعة في الفترة المقبلة ؟

جامعة الجلالة لديها استراتيجية لتخريج كوادر متميزة من الطلاب تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا بما يؤهلها للاعتماد الدولي بعد تخرج أول دفعة، كما أن رؤية الجامعة ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات، وذلك من خلال ربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل وأولوياته، حيث تسعي الجامعة لتحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع، لتخريج جيل جديد قادر علي المنافسة محلياً وعالمياً.







هل توفر الجامعة فرص تدريب للطلاب ؟





توفر الجامعة تدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل، والزيارات الميدانية العلمية، وتوفير فرص التبادل الطلابي مع أكبر الجامعات الدولية في مختلف المجالات والبرامج، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلي تحفيز الطلاب علي التدريب المستمر، لتنمية روح المشاركة الفعالة لديهم.



الجامعة تعمل علي اتاحه تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في موقع العمل خلال فترة الدراسة، واعطاؤهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الاول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الاداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.



كما أن إدارة الجامعة تعمل علي وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة إلى اكسابهم المهارات العملية والمعرفية بحيث يستطيع الطالب كتابة وعمل سيرة ذاتية وكيفية التقدم بها.



كما أن الجامعة توفر فرص عمل للطلاب بدوام جزئي بنظام عدد الساعات، وذلك في عدد من القطاعات الادارية بالجامعة، منها التسويق، والاعلام، والعلاقات العامة، والانشطة الطلابية، وإدارة السكن، وغيرهم من أجل توفر بيئة داعمة لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، لجعلهم مؤهلين لسوق العمل.



ماذا عن دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية؟



جامعة الجلالة أول جامعة أهلية لديها اتحاد الطلاب منتخب، و اتحاد الطلاب يعقد لقاء دوري لبحث كافة الافكار والخطط الخاصة بالاتحاد، والخروج بتوصيات لعرضها علي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وذلك لسهولة التواصل الفعال في بحث واتخاذ كافة القرارات اللازمة، التي تنعكس علي مصلحة الطلاب في المقام الاول.

كما أن الجامعة توفر كافة أنواع الدعم والمشورة، لاتحاد الطلاب لتحقيق أهدافهم ومسئولياتهم تجاه زملائهم، بالاضافة إلي تهيئة المناخ المناسب لجميع الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية، و اتحاد الطلاب يتواصل بشكل مستمر مع إدارة الجامعة للنهوض بالأنشطة الطلابية، كهمزة الوصل مع إدارة الجامعة للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الطلاب، وتلبيه طموحاتهم.

ووقعت جامعة الجلالة بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء، وذلك ضمن 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤسسة مصر الخير، وشركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية، وشركة فامسون للصناعات المحدودة، وشركة هنج تونج مصر لصناعات كابلات الألياف الضوئية، وشركة جوشي.



وجاء ذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية، والعمل على توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين، بالإضافة الي توظيف إمكانيات المؤسسات الأكاديمية لمواجهة التحديات التنموية المختلفة لإقليم القناة وسيناء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



كيف تقدم الجامعة دورا هاما في خدمة المجتمع ؟

في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.

أطلقت الجامعة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتنظيم ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما استضافنا احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بجانب تنظيم طلاب الجامعة لحملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان علي العاملين بمدينة الجلالة، بالإضافة إلي تنظيم حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفير وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقنا اليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة.



وذلك بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول "تأثير تغير المناخ على الصحة العامة"، كما شاركنا بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، حيث تم تقديم شرحًا مفصلًا حول جهود جامعة الجلالة في تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل الى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.







بينما المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز حيث أن هناك 600 سرير بخدمة 7 نجوم وعلى أعلى مستوى .

وأشار الشناوي، الى أن الجامعة سقيم مؤتمر دولي لطب الاسنان في الفترة من 27 لـ 29 سبتمبر والذي سيشهد مشاركة 256 كلية طب من بينها 80 محاضرة و 16 ورشة عمل.







كيف تعمل الجامعة على جذب الطلاب الوافدين لها؟

جامعة الجلالة ترحب بأشقائنا العرب والأفارقة من مختلف الجنسيات، للالتحاق بالمجالات والبرامج المختلفة بالجامعة، مشيراً إلى توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد في تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل محلياً وإقليميا ودولياً.

ومن أهداف جامعة الجلالة أنها تعكس رؤية وزارة التعليم العالي، اتخذت اتجاه متكامل لسرعة الوصول نحو رؤية مصر 2030، بداية من الاتجاه نحو انشاء جامعات أهلية من الجيل الرابع والاهتمام بالربط بين التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته، مما يؤكد مستقبل أفضل في جميع المجالات، التي تمثل خطوة محورية في تنمية مصر الشاملة، بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية، لجعل مصر مركزاً للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.







يتساءل الطلاب عن السكن الجامعي المتاح لهم...



هناك توسع في السكن الجامعي حيث انه تم البد بـ 500 سرير ليصل إلى 3200 سرير بعد مرور 3 أعوام على بدء الدراسة بها، كما أن الجامعة حريصة على توفير وسائل النقل المختلفة للطلاب ، مشيرا إلى أن الجامعة من اقرب الجامعات للعاصمة الإدارية، لذلك تسعى لمزيد من التعاون مع وسائل النقل والمواصلات المختلفة.