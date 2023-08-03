أخبار التعليم| مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة بتنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. ومحاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث الأخبار المنشورة خلال الساعات الماضية.

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

رصد موقع “صدى البلد”، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” العديد من محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ، لاستغلال قلق وتوتر الطلاب والأهالي خلال هذه المرحلة المصيرية للتربح وجمع الاموال بخداع الطلاب .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الاول بسبب عذر قهري

ينتظر طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 علمى رياضة، وذلك السبت المقبل، بينما يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.