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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة بتنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة.. ومحاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث الأخبار المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2023.. لا يحق للطالب دخول التنسيق في هذه الحالة

 

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

استعدادًا لبدء تنسيق الجامعات 2023.. تنبيهات عاجلة من التعليم العالي للطلاب

 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

 

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

 

رصد موقع “صدى البلد”، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” العديد من محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ، لاستغلال قلق وتوتر الطلاب والأهالي خلال هذه المرحلة المصيرية للتربح وجمع الاموال بخداع الطلاب .

 

خبر عاجل من التعليم للطلاب المتغيبين عن امتحانات الثانوية العامة "بعذر قهري"

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الاول بسبب عذر قهري

 

 

مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة.. تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

 

ينتظر طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة 2023 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023  علمى رياضة، وذلك السبت المقبل، بينما يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.

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