خبر عاجل من التعليم للطلاب المتغيبين عن امتحانات الثانوية العامة "بعذر قهري"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الاول بسبب عذر قهري

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قبول طلبات دخول امتحانات الدور الثاني من الطلاب المتعثرين في دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الاول بسبب عذر قهري ، سيترتب عليه منح الطالب الحق في الحصول على درجته كاملة في امتحانات الدور الثاني

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة ، من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تستمر امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 .

خطاب رسمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

19 أغسطس : اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس : الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس : الاقتصاد والاحصاء

الأربعاء 23 أغسطس : الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس : الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس : الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس : الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس : الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.