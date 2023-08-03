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رئيس التحرير
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مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023
  • الطب 90.5%.. والأسنان والصيدلة لن تتجاوز الـ90%
  • اعرف مكانك في كليات القمة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم
  • مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الهندسة.. تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

 

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ، انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل، ليبدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، وهم 22304 طلاب، في تسجيل رغباتهم.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 ووفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بـ كليات الطب.

 

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

 

وينشر لكم موقع “صدى البلد” أنه بذلك جاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5%، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى الـ90%.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

 

 

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

 

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة .. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% بلغ 2356 طالبا بنسبة 0.39%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 90% إلى أقل من 95% بلغ 18319 طالبا بنسبة 3.06%، وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% بلغ 35927 طالبا بنسبة 6%،  وعدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 85% بلغ 52953 طالبا بنسبة 8.84%.

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لو جايب أقل من 90% هتلحق صيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم .. بينما قلت نسبة النجاح هذا العام لتأتي بنسبة 79.78، مقارنة بالعام الماضي 81.1، وبذلك فقد نشهد تغيرا بسيطا في الحد الأدنى لكليات الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة لعام 2022 وهو "83.65%".

تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة لكليات الهندسة 2022:

 

توقعات تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تتوقعات تنسيق الكليات 2023.. سيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

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