عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو جايب أقل من 90% هتلحق صيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل ليبدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر وهم 22304 طلاب في تسجيل رغباتهم.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023  ووفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الاعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها في الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي ، وهم 11 ألف طالب بـ كليات الطب.

 

txt

الطب 90.5%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

txt

لطلاب تنسيق الجامعات 2023.. تجنب هذه الأخطاء عن التسجيل في المرحلة الأولى

txt

رئيس أكاديمية البحث العلمي نائبًا لمركز حركة عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا

txt

أخطاء قد تتسبب في عدم قبول الطالب بتنسيق الجامعات 2023

txt

تنسيق الجامعات 2023.. توجيهات عاجلة بشأن الأخطاء الشائعة بالتسجيل في المرحلة الأولى

txt

السيد قنديل يتفقد جامعة حلوان الأهلية

txt

التعليم العالي:  165 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

txt

75 رغبة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى

txt

التعليم العالي: لا مد لاختبارات القدرات 2023 .. وغدا آخر موعد للتسجيل

txt

طب الأسنان لن تتخطى 90% .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد ان كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

 

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

.. وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولي كالآتي في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري  ٩١.٦٪، وكلية طب الأسنان ٩١.٣٤٪،  وكلية العلاج الطبيعي  ٩٠.٧٣٪ وكلية  الصيدلة ٩٠٪.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات  الطب أن تصل 90.5% .

 

txt

الطب 90.5%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

txt

لطلاب تنسيق الجامعات 2023.. تجنب هذه الأخطاء عن التسجيل في المرحلة الأولى

txt

رئيس أكاديمية البحث العلمي نائبًا لمركز حركة عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا

txt

أخطاء قد تتسبب في عدم قبول الطالب بتنسيق الجامعات 2023

txt

تنسيق الجامعات 2023.. توجيهات عاجلة بشأن الأخطاء الشائعة بالتسجيل في المرحلة الأولى

txt

السيد قنديل يتفقد جامعة حلوان الأهلية

txt

التعليم العالي:  165 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

txt

75 رغبة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى

txt

التعليم العالي: لا مد لاختبارات القدرات 2023 .. وغدا آخر موعد للتسجيل

txt

طب الأسنان لن تتخطى 90% .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0

طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 مؤشرات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

الطب 90.5%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

لطلاب تنسيق الجامعات 2023.. تجنب هذه الأخطاء عن التسجيل في المرحلة الأولى

رئيس أكاديمية البحث العلمي نائبًا لمركز حركة عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا

أخطاء قد تتسبب في عدم قبول الطالب بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. توجيهات عاجلة بشأن الأخطاء الشائعة بالتسجيل في المرحلة الأولى

السيد قنديل يتفقد جامعة حلوان الأهلية

التعليم العالي:  165 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

75 رغبة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ