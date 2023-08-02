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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطب 90.5%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

ينتظر طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم، انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل ليبدأ الطلاب الحاصلون على 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر وهم 22304 طلاب في تسجيل رغباتهم.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023  ووفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الاعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها في الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي ، وهم 11 ألف طالب بـ كليات الطب.

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وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد ان كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام .

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

بينما يقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

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طب الأسنان لن تتخطى 90% .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

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للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

.. وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولي كالآتي في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري  ٩١.٦٪، وكلية طب الأسنان ٩١.٣٤٪،  وكلية العلاج الطبيعي  ٩٠.٧٣٪ وكلية  الصيدلة ٩٠٪.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم  بكليات  الطب أن تصل 90.5% .

 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم 

السطور التالية توضح بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022 /2023:

الكلية             الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

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